06:16 ()
Расписание матчей
Суббота 18 апреля
Свернуть список

Гурник - Корона 18 Апреля прямая трансляция

Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
18 Апреля 2026 года в 18:30 (+03:00). , 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Корона, которое состоится 18 Апреля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Корона1 : 1Гурник З
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Гурник З1 : 1Корона
01.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Корона2 : 4Гурник З
19.02.2024 Польша - Экстракласса 21-й тур Гурник З3 : 1Корона
12.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур Корона0 : 1Гурник З
06.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Гурник З1 : 1Корона
18.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Корона1 : 2Гурник З
19.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 1-й тур Гурник З3 : 2Корона
08.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Корона0 : 0Гурник З
25.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Гурник З3 : 0Корона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П2846
2
Лига чемпионов
Заглембе Л2844
3
Лига конференций
Гурник З2843
4
Лига конференций
Ягеллония2843
5 ГКС Катовице2943
6 Висла Плоцк2842
7 Ракув2840
8 Мотор2939
9 Лехия2837
10 Корона2837
11 Погонь2837
12 Краковия2837
13 Пяст2835
14 Легия2834
15 Радомяк2834
16
Зона вылета
Арка2834
17
Зона вылета
Видзев2833
18
Зона вылета
Нецеча2825

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close