23:01 ()
Расписание матчей
Суббота 18 апреля
Воскресенье 19 апреля
Свернуть список

Динамо Мх - Зенит 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
19 Апреля 2026 года в 14:30 (+03:00). , 25-й тур
Динамо Мх
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Зенит, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 25-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
18.03.2026 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Зенит1 : 0Динамо Мх
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит4 : 0Динамо Мх
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит2 : 0Динамо Мх
10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Динамо Мх0 : 1Зенит
02.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Зенит2 : 1Динамо Мх
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2453
2 Зенит2452
3 Локомотив М2548
4 Балтика2444
5 ЦСКА2543
6 Спартак М2442
7 Рубин2535
8 Динамо М2434
9 Ахмат2431
10 Ростов2526
11 Динамо Мх2423
12 Крылья Советов2523
13
Стыковая зона
Акрон2523
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2421
15
Зона вылета
Оренбург2520
16
Зона вылета
Сочи2515

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close