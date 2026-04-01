Динамо Мх - Зенит 19 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Зенит, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 25-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Вадим Валентинович Евсеев
|Сергей Богданович Семак
|18.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 0
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|03.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|10.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|24
|53
|2
|Зенит
|24
|52
|3
|Локомотив М
|25
|48
|4
|Балтика
|24
|44
|5
|ЦСКА
|25
|43
|6
|Спартак М
|24
|42
|7
|Рубин
|25
|35
|8
|Динамо М
|24
|34
|9
|Ахмат
|24
|31
|10
|Ростов
|25
|26
|11
|Динамо Мх
|24
|23
|12
|Крылья Советов
|25
|23
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|25
|23
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|24
|21
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|25
|20
| 16
Зона вылета
|Сочи
|25
|15