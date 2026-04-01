Спартак М - Ахмат 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
19 Апреля 2026 года в 17:00 (+03:00). , 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ахмат, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 25-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Испания Хуан Карлос Карседо
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2Спартак М
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Спартак М0 : 3Ахмат
09.05.2025 Россия — МФЛ 9-й тур Ахмат0 : 2Спартак М
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Ахмат0 : 0Спартак М
11.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат2 : 1Спартак М
26.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
01.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
16.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1Спартак М
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Спартак М2 : 1Ахмат
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Спартак» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2453
2 Зенит2452
3 Локомотив М2548
4 Балтика2444
5 ЦСКА2543
6 Спартак М2442
7 Рубин2535
8 Динамо М2434
9 Ахмат2431
10 Ростов2526
11 Динамо Мх2423
12 Крылья Советов2523
13
Стыковая зона
Акрон2523
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2421
15
Зона вылета
Оренбург2520
16
Зона вылета
Сочи2515

