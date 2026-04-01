Эвертон - Ливерпуль 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
19 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Эвертон
Ливерпуль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ливерпуль, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
16 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
7 Англия нп Дуайт Макнил
9 Гвинея-Бисау нп Бету
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет нп Мохамед Салах
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль2 : 1Эвертон
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль1 : 0Эвертон
12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон2 : 2Ливерпуль
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон2 : 0Ливерпуль
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
13.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Эвертон0 : 0Ливерпуль
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Эвертон1 : 4Ливерпуль
20.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль0 : 2Эвертон
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 16:00 по московскому времени.
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3270
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3164
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3255
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3255
5
Лига чемпионов
Ливерпуль3252
6
Лига Европы
Челси3248
7
Лига конференций
Брентфорд3348
8 Борнмут3348
9 Эвертон3247
10 Брайтон энд Хоув Альбион3246
11 Сандерленд3246
12 Фулхэм3345
13 Кристал Пэлас3142
14 Ньюкасл Юнайтед3342
15 Лидс Юнайтед3339
16 Ноттингем Форест3233
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3230
19
Зона вылета
Бёрнли3220
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3317

