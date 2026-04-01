Эвертон - Ливерпуль 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ливерпуль, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Бету
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|Дэвид Мойес
|Арне Слот
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|13.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 4
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|55
| 5
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|52
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|48
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|33
|48
|8
|Борнмут
|33
|48
|9
|Эвертон
|32
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|11
|Сандерленд
|32
|46
|12
|Фулхэм
|33
|45
|13
|Кристал Пэлас
|31
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|42
|15
|Лидс Юнайтед
|33
|39
|16
|Ноттингем Форест
|32
|33
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|33
|17