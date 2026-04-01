Ноттингем Форест - Бёрнли 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
19 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Томас Кирк (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Бёрнли, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
21 Англия пз Омари Хатчинсон
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
16 Аргентина пз Николас Домингес
14 Швейцария нп Дан Ндой
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Словакия вр Мартин Дубравка
12 Англия зщ Башир Хамфрис
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
2 Англия зщ Кайл Уокер
20 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
8 Франция пз Лесли Угочукву
19 Нидерланды пз Зиан Флемминг
29 Англия пз Джош Лорент
10 Англия нп Маркус Эдвардс
11 Англия нп Джейдон Энтони
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Бёрнли1 : 1Ноттингем Форест
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 2Ноттингем Форест
18.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ноттингем Форест1 : 1Бёрнли
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 1Бёрнли
23.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бёрнли1 : 0Ноттингем Форест
20.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ноттингем Форест1 : 1Бёрнли
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Бёрнли2 : 1Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3270
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3164
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3255
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3255
5
Лига чемпионов
Ливерпуль3252
6
Лига Европы
Челси3248
7
Лига конференций
Брентфорд3348
8 Борнмут3348
9 Эвертон3247
10 Брайтон энд Хоув Альбион3246
11 Сандерленд3246
12 Фулхэм3345
13 Кристал Пэлас3142
14 Ньюкасл Юнайтед3342
15 Лидс Юнайтед3339
16 Ноттингем Форест3233
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3230
19
Зона вылета
Бёрнли3220
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3317

