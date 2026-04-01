Ноттингем Форест - Бёрнли 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Бёрнли, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|16
|пз
|Николас Домингес
|14
|нп
|Дан Ндой
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|12
|зщ
|Башир Хамфрис
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|20
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|29
|пз
|Джош Лорент
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|Витор Перейра
|Скотт Паркер
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|23.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|20.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|24.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|55
| 5
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|52
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|48
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|33
|48
|8
|Борнмут
|33
|48
|9
|Эвертон
|32
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|11
|Сандерленд
|32
|46
|12
|Фулхэм
|33
|45
|13
|Кристал Пэлас
|31
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|42
|15
|Лидс Юнайтед
|33
|39
|16
|Ноттингем Форест
|32
|33
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|33
|17