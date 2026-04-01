23:01 ()
Расписание матчей
Суббота 18 апреля
Воскресенье 19 апреля
Свернуть список

Астон Вилла - Сандерленд 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
19 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Астон Вилла
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Сандерленд, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
14 Испания зщ Пау Торрес
4 Англия зщ Эзри Конса
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
24 Бельгия пз Амаду Онана
7 Шотландия пз Джон Макгинн
6 Англия пз Росс Баркли
27 Англия пз Морган Роджерс
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
11 Англия нп Олли Уоткинс
22 Нидерланды вр Робин Руфс
20 Франция зщ Норди Мукиэле
13 Англия зщ Люк О'Найен
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
27 ДР Конго пз Ноа Садики
34 Швейцария пз Гранит Джака
11 Англия пз Кристофер Ригг
19 Сенегал пз Хабиб Диарра
28 Франция пз Энцо Ле Фе
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Сандерленд1 : 1Астон Вилла
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Сандерленд0 : 3Астон Вилла
21.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Астон Вилла2 : 1Сандерленд
02.01.2016 Англия - Премьер-лига 20-й тур Сандерленд3 : 1Астон Вилла
29.08.2015 Англия - Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла2 : 2Сандерленд
14.03.2015 Англия - Премьер-лига 29-й тур Сандерленд0 : 4Астон Вилла
28.12.2014 Англия - Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла0 : 0Сандерленд
01.01.2014 Англия - Премьер-лига 20-й тур Сандерленд0 : 1Астон Вилла
30.11.2013 Англия - Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла0 : 0Сандерленд
29.04.2013 Англия - Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла6 : 1Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3270
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3164
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3255
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3255
5
Лига чемпионов
Ливерпуль3252
6
Лига Европы
Челси3248
7
Лига конференций
Брентфорд3348
8 Борнмут3348
9 Эвертон3247
10 Брайтон энд Хоув Альбион3246
11 Сандерленд3246
12 Фулхэм3345
13 Кристал Пэлас3142
14 Ньюкасл Юнайтед3342
15 Лидс Юнайтед3339
16 Ноттингем Форест3233
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3230
19
Зона вылета
Бёрнли3220
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3317

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
 Все новости

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close