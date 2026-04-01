Астон Вилла - Сандерленд 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Сандерленд, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|14
|зщ
|Пау Торрес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|22
|зщ
|Ян Матсен
|24
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Росс Баркли
|27
|пз
|Морган Роджерс
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|27
|пз
|Ноа Садики
|34
|пз
|Гранит Джака
|11
|пз
|Кристофер Ригг
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|9
|нп
|Брайан Бробби
|Унаи Эмери
|Режис Ле Брис
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|06.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 3
|21.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 1
|02.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|29.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|14.03.2015
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|28.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|01.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|29.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|6 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|32
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|55
| 5
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|52
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|48
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|33
|48
|8
|Борнмут
|33
|48
|9
|Эвертон
|32
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|11
|Сандерленд
|32
|46
|12
|Фулхэм
|33
|45
|13
|Кристал Пэлас
|31
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|42
|15
|Лидс Юнайтед
|33
|39
|16
|Ноттингем Форест
|32
|33
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|33
|17