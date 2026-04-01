Кремонезе - Торино 19 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Торино, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|5
|зщ
|Себастьяно Луперто
|22
|зщ
|Романо Флориани
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|33
|пз
|Альберто Грасси
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|77
|нп
|Давид Окереке
|1
|вр
|Альберто Палеари
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|10
|пз
|Никола Влашич
|19
|нп
|Че Адамс
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|Давиде Никола
|Марко Джампаоло
|Марко Барони
|Роберто Д'Аверса
|Роберто Д'Аверса
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|20.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|2 : 2
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 2
|15.08.2021
|Кубок Италии
|1-й раунд
|0 : 0 4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|78
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|66
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Комо
|33
|58
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Болонья
|32
|48
|9
|Сассуоло
|33
|45
|10
|Лацио
|32
|44
|11
|Удинезе
|33
|43
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Парма
|33
|39
|14
|Дженоа
|32
|36
|15
|Фиорентина
|32
|35
|16
|Кальяри
|33
|33
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18