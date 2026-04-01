Кремонезе - Торино 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
19 Апреля 2026 года в 13:30 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Кремонезе
Торино

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Торино, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
5 Италия зщ Себастьяно Луперто
22 Италия зщ Романо Флориани
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
38 Франция пз Уоррен Бондо
33 Италия пз Альберто Грасси
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
77 Нигерия нп Давид Окереке
1 Италия вр Альберто Палеари
33 Испания зщ Рафа Обрадор
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
13 Чили зщ Гильермо Марипан
77 Камерун зщ Энсо Эбосс
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
22 Италия пз Чезаре Казадей
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
10 Хорватия пз Никола Влашич
19 Шотландия нп Че Адамс
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Марко Барони
История личных встреч
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Торино1 : 0Кремонезе
20.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Торино2 : 2Кремонезе
27.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Кремонезе1 : 2Торино
15.08.2021 Кубок Италии 1-й раунд Торино0 : 0 4 : 1Кремонезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3378
2
Лига чемпионов
Наполи3266
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Ювентус3260
5
Лига Европы
Комо3358
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3253
8 Болонья3248
9 Сассуоло3345
10 Лацио3244
11 Удинезе3343
12 Торино3239
13 Парма3339
14 Дженоа3236
15 Фиорентина3235
16 Кальяри3333
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3227
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

