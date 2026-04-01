Верона - Милан 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Милан, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|2
|зщ
|Даниэль Ойегоке
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|24
|пз
|Антуан Бернед
|11
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|18
|нп
|Кирон Боуи
|16
|нп
|Гифт Орбан
|16
|вр
|Мик Меньян
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|14
|пз
|Лука Модрич
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|Паоло Дзанетти
|Массимилиано Аллегри
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 2
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|78
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|66
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Комо
|33
|58
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Болонья
|32
|48
|9
|Сассуоло
|33
|45
|10
|Лацио
|32
|44
|11
|Удинезе
|33
|43
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Парма
|33
|39
|14
|Дженоа
|32
|36
|15
|Фиорентина
|32
|35
|16
|Кальяри
|33
|33
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18