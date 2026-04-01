23:02 ()
Расписание матчей
Суббота 18 апреля
Воскресенье 19 апреля
Свернуть список

Верона - Милан 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
19 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Верона
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Милан, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
15 Дания зщ Виктор Нельссон
5 Фарерские острова зщ Андриас Эдмундссон
3 Дания зщ Мартин Фресе
2 Англия зщ Даниэль Ойегоке
7 Алжир зщ Рафик Белгали
63 Италия пз Роберто Гальярдини
24 Франция пз Антуан Бернед
11 Кот-д'Ивуар пз Жан-Даниэль Акпа Акпро
18 Шотландия нп Кирон Боуи
16 Нигерия нп Гифт Орбан
16 Франция вр Мик Меньян
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
46 Италия зщ Маттео Габбиа
23 Англия зщ Фикайо Томори
12 Франция пз Адриен Рабьо
14 Хорватия пз Лука Модрич
19 Франция пз Юссуф Фофана
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
10 Португалия нп Рафаэл Леау
11 США нп Кристиан Пулишич
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Милан3 : 0Верона
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Милан1 : 0Верона
20.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Верона0 : 1Милан
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Верона1 : 3Милан
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Милан1 : 0Верона
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Милан3 : 1Верона
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Верона1 : 2Милан
08.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 3Милан
16.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Милан3 : 2Верона
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Верона0 : 2Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3378
2
Лига чемпионов
Наполи3266
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Ювентус3260
5
Лига Европы
Комо3358
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3253
8 Болонья3248
9 Сассуоло3345
10 Лацио3244
11 Удинезе3343
12 Торино3239
13 Парма3339
14 Дженоа3236
15 Фиорентина3235
16 Кальяри3333
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3227
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close