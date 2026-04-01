Пиза - Дженоа 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
19 Апреля 2026 года в 19:00 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Пиза
Дженоа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Дженоа, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Хорватия вр Адриан Шемпер
33 Италия зщ Артуро Калабрези
4 Италия зщ Антонио Караччоло
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Дания пз Мальте Хёйхольт
10 Франция пз Маттео Трамони
32 Италия пз Стефано Морео
7 Алжир нп Мехди Лери
17 нп Рафиу Дуросинми
16 Нидерланды вр Юстин Бейло
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
20 Италия зщ Стефано Сабелли
3 Испания зщ Аарон Мартин
8 Италия пз Томмазо Бальданци
73 Италия пз Патрицио Мазини
10 Бразилия нп Жуниор Мессьяс
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
9 Португалия нп Витор Оливейра
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Швеция Оскар Хильемарк
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Дженоа1 : 1Пиза
28.01.2023 Италия - Серия B Серия В. 22-й тур Дженоа0 : 0Пиза
28.08.2022 Италия - Серия B Серия В. 3-й тур Пиза0 : 1Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3378
2
Лига чемпионов
Наполи3266
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Ювентус3260
5
Лига Европы
Комо3358
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3253
8 Болонья3248
9 Сассуоло3345
10 Лацио3244
11 Удинезе3343
12 Торино3239
13 Парма3339
14 Дженоа3236
15 Фиорентина3235
16 Кальяри3333
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3227
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

