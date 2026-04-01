Ювентус - Болонья 19 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Болонья, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|13
|вр
|Федерико Равалья
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|23
|пз
|Симон Зом
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|20
|пз
|Надир Цортеа
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|Лучано Спаллетти
|Винченцо Итальяно
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|04.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|3 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|78
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|66
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Комо
|33
|58
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Болонья
|32
|48
|9
|Сассуоло
|33
|45
|10
|Лацио
|32
|44
|11
|Удинезе
|33
|43
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Парма
|33
|39
|14
|Дженоа
|32
|36
|15
|Фиорентина
|32
|35
|16
|Кальяри
|33
|33
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18