Ювентус - Болонья 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
19 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ювентус
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Болонья, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ювентус
Турин
Болонья
Болонья
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
3 Бразилия зщ Бремер
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
6 Англия зщ Ллойд Келли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
5 Италия пз Мануэль Локателли
22 США пз Уэстон Маккенни
7 Португалия нп Шику Консейсау
10 Турция нп Кенан Йылдыз
30 Канада нп Джонатан Дэвид
13 Италия вр Федерико Равалья
33 Испания зщ Хуан Миранда
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
23 Швейцария пз Симон Зом
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
20 Италия пз Надир Цортеа
21 Дания пз Йенс Одгор
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
28 Италия нп Николо Камбьяги
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Болонья0 : 1Ювентус
04.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Болонья1 : 1Ювентус
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Ювентус2 : 2Болонья
20.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Болонья3 : 3Ювентус
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Ювентус1 : 1Болонья
30.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Болонья1 : 1Ювентус
02.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Ювентус3 : 0Болонья
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Ювентус1 : 1Болонья
18.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Болонья0 : 2Ювентус
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Болонья1 : 4Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3378
2
Лига чемпионов
Наполи3266
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Ювентус3260
5
Лига Европы
Комо3358
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3253
8 Болонья3248
9 Сассуоло3345
10 Лацио3244
11 Удинезе3343
12 Торино3239
13 Парма3339
14 Дженоа3236
15 Фиорентина3235
16 Кальяри3333
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3227
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

