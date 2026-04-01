23:02 ()
Расписание матчей
Суббота 18 апреля
Воскресенье 19 апреля
Свернуть список

Фрайбург - Хайденхайм 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
19 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Фрайбург
Хайденхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хайденхайм, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
43 Швейцария зщ Бруно Огбус
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
22 Буркина-Фасо нп Сирьяк Ирье
9 Германия нп Лукас Хёлер
7 Германия нп Дерри Шерхант
31 Хорватия нп Игор Матанович
41 Германия вр Диант Рамай
2 Германия зщ Марнон Буш
6 Германия зщ Патрик Майнка
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
26 Германия зщ Хеннес Беренс
8 Турция пз Эрен Динкчи
16 Германия пз Юлиан Нихюс
3 Германия пз Ян Шёппнер
17 Австрия пз Матиас Хонсак
18 Германия нп Марвин Пирингер
9 Германия нп Штефан Шиммер
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Германия Ларс Фосслер
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Хайденхайм2 : 1Фрайбург
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Фрайбург1 : 0Хайденхайм
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Хайденхайм0 : 3Фрайбург
11.05.2024 Германия — Бундеслига 33-й тур Фрайбург1 : 1Хайденхайм
20.12.2023 Германия — Бундеслига 16-й тур Хайденхайм3 : 2Фрайбург
08.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Фрайбург2 : 0Хайденхайм
27.11.2015 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Хайденхайм1 : 2Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2976
2
Лига чемпионов
Боруссия Д3064
3
Лига чемпионов
Штутгарт2956
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
5
Лига Европы
Хоффенхайм3054
6
Лига конференций
Байер3052
7 Айнтрахт Ф2942
8 Фрайбург2940
9 Аугсбург3036
10 Майнц2933
11 Унион3032
12 Кёльн3031
13 Гамбург3031
14 Вердер3031
15 Боруссия М2930
16
Стыковая зона
Санкт-Паули3026
17
Зона вылета
Вольфсбург3024
18
Зона вылета
Хайденхайм2919

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close