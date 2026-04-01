Бавария - Штутгарт 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Штутгарт, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|33
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|30
|пз
|Чема Андрес
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|8
|нп
|Тьягу Томаш
|10
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|Венсан Компани
|Себастьян Хёнес
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 5
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 0
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|04.03.2023
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|56
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|30
|54
| 6
Лига конференций
|Байер
|30
|52
|7
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|40
|9
|Аугсбург
|30
|36
|10
|Майнц
|29
|33
|11
|Унион
|30
|32
|12
|Кёльн
|30
|31
|13
|Гамбург
|30
|31
|14
|Вердер
|30
|31
|15
|Боруссия М
|29
|30
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|30
|26
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|30
|24
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|29
|19