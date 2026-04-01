Бавария - Штутгарт 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
19 Апреля 2026 года в 18:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Бавария
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Штутгарт, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Штутгарт
Штутгарт
1 Германия вр Мануэль Нойер
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
10 Германия пз Джамал Мусиала
17 Франция нп Майкл Олисе
14 Колумбия нп Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
33 Германия вр Александр Нюбель
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
24 Германия зщ Йефф Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
30 Испания пз Чема Андрес
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия нп Джейми Левелинг
8 Португалия нп Тьягу Томаш
10 Германия нп Крис Фюрих
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Штутгарт0 : 5Бавария
16.08.2025 Суперкубок Германии 2025 Финал Штутгарт1 : 2Бавария
28.02.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Штутгарт1 : 3Бавария
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Бавария4 : 0Штутгарт
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт3 : 1Бавария
17.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Бавария3 : 0Штутгарт
04.03.2023 Германия — Бундеслига 23-й тур Штутгарт1 : 2Бавария
10.09.2022 Германия — Бундеслига 6-й тур Бавария2 : 2Штутгарт
08.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 2Штутгарт
14.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Штутгарт0 : 5Бавария
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2976
2
Лига чемпионов
Боруссия Д3064
3
Лига чемпионов
Штутгарт2956
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
5
Лига Европы
Хоффенхайм3054
6
Лига конференций
Байер3052
7 Айнтрахт Ф2942
8 Фрайбург2940
9 Аугсбург3036
10 Майнц2933
11 Унион3032
12 Кёльн3031
13 Гамбург3031
14 Вердер3031
15 Боруссия М2930
16
Стыковая зона
Санкт-Паули3026
17
Зона вылета
Вольфсбург3024
18
Зона вылета
Хайденхайм2919

