Боруссия М - Майнц 19 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Майнц, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|27
|пз
|Рокко Райц
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Харис Табакович
|33
|вр
|Даниэль Бац
|21
|зщ
|Данни да Коста
|4
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Доминик Кор
|22
|зщ
|Николас Ферачниг
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|24
|пз
|Сота Кавасаки
|8
|пз
|Пауль Небель
|20
|нп
|Филлип Тиц
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|Херардо Сеоане
|Урс Фишер (и.о.)
|05.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|25.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|24.02.2023
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|04.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|05.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|20.02.2021
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|56
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|30
|54
| 6
Лига конференций
|Байер
|30
|52
|7
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|40
|9
|Аугсбург
|30
|36
|10
|Майнц
|29
|33
|11
|Унион
|30
|32
|12
|Кёльн
|30
|31
|13
|Гамбург
|30
|31
|14
|Вердер
|30
|31
|15
|Боруссия М
|29
|30
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|30
|26
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|30
|24
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|29
|19