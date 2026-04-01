Боруссия М - Майнц 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
19 Апреля 2026 года в 20:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Боруссия М
Майнц

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Майнц, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Майнц
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
2 Италия зщ Фабио Кьяродия
26 Германия зщ Лукас Ульрих
16 Германия пз Филипп Зандер
6 Германия пз Янник Энгельхардт
27 Германия пз Рокко Райц
7 Австрия пз Кевин Штёгер
9 Франция нп Франк Онора
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
33 Германия вр Даниэль Бац
21 Германия зщ Данни да Коста
4 Австрия зщ Стефан Пош
31 Германия зщ Доминик Кор
22 Австрия зщ Николас Ферачниг
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
24 Япония пз Сота Кавасаки
8 Германия пз Пауль Небель
20 Германия нп Филлип Тиц
23 Суринам нп Шеральдо Бекер
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Швейцария Урс Фишер (и.о.)
История личных встреч
05.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1Боруссия М
07.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Боруссия М1 : 3Майнц
25.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
02.03.2024 Германия — Бундеслига 24-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
06.10.2023 Германия — Бундеслига 7-й тур Боруссия М2 : 2Майнц
24.02.2023 Германия — Бундеслига 22-й тур Майнц4 : 0Боруссия М
04.09.2022 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия М0 : 1Майнц
03.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур Боруссия М1 : 1Майнц
05.11.2021 Германия - Бундеслига 11-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
20.02.2021 Германия — Бундеслига 22-й тур Боруссия М1 : 2Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2976
2
Лига чемпионов
Боруссия Д3064
3
Лига чемпионов
Штутгарт2956
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
5
Лига Европы
Хоффенхайм3054
6
Лига конференций
Байер3052
7 Айнтрахт Ф2942
8 Фрайбург2940
9 Аугсбург3036
10 Майнц2933
11 Унион3032
12 Кёльн3031
13 Гамбург3031
14 Вердер3031
15 Боруссия М2930
16
Стыковая зона
Санкт-Паули3026
17
Зона вылета
Вольфсбург3024
18
Зона вылета
Хайденхайм2919

