Монако - Осер 19 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Осер, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|25
|зщ
|Ваут Фас
|6
|пз
|Денис Закария
|23
|пз
|Аладжи Бамба
|24
|пз
|Симон Адингра
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|31
|нп
|Ансу Фати
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|24
|зщ
|Брайан Око
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|29
|пз
|Марвен Сеная
|42
|пз
|Элиша Овусу
|5
|пз
|Кевин Дануа
|28
|пз
|Ромен Февр
|14
|пз
|Гидеон Менса
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|Себастьен Поконьоли
|Кристоф Пеллиссье
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 2
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 3
|15.01.2011
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2010
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|29.03.2010
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|21.11.2009
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|29
|53
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Лион
|29
|51
| 6
Лига конференций
|Ренн
|29
|50
|7
|Монако
|29
|49
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|30
|41
|10
|Тулуза
|30
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Париж
|29
|35
|13
|Анже
|29
|33
|14
|Гавр
|29
|29
|15
|Ницца
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Осер
|29
|24
| 17
Зона вылета
|Нант
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Метц
|29
|15