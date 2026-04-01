Монако - Осер 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
19 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Монако
Осер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Осер, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Монако
Осер
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
5 Германия зщ Тило Керер
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
25 Бельгия зщ Ваут Фас
6 Швейцария пз Денис Закария
23 Франция пз Аладжи Бамба
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
28 Франция пз Мамаду Кулибали
9 США пз Фоларин Балогун
11 Франция пз Магнес Аклиуш
31 Испания нп Ансу Фати
16 Гвиана вр Донован Леон
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
24 Швейцария зщ Брайан Око
22 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
29 Франция пз Марвен Сеная
42 Гана пз Элиша Овусу
5 Франция пз Кевин Дануа
28 Франция пз Ромен Февр
14 Гана пз Гидеон Менса
19 Камерун нп Дэнни Намасо
10 Мали нп Лассин Синайоко
Главные тренеры
Бельгия Себастьен Поконьоли
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Осер1 : 2Монако
13.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Осер1 : 2Монако
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Монако4 : 2Осер
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Осер0 : 3Монако
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Монако3 : 2Осер
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Осер2 : 3Монако
15.01.2011 Франция - Лига 1 20-й тур Осер1 : 1Монако
29.08.2010 Франция - Лига 1 4-й тур Монако2 : 0Осер
29.03.2010 Франция - Лига 1 30-й тур Монако0 : 0Осер
21.11.2009 Франция - Лига 1 14-й тур Осер2 : 0Монако
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Лиги 1: «Монако» — «Осер». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2962
3
Лига чемпионов
Лилль2953
4
Лига чемпионов
Марсель3052
5
Лига Европы
Лион2951
6
Лига конференций
Ренн2950
7 Монако2949
8 Страсбург2843
9 Лорьян3041
10 Тулуза3037
11 Брест2836
12 Париж2935
13 Анже2933
14 Гавр2929
15 Ницца2928
16
Стыковая зона
Осер2924
17
Зона вылета
Нант2819
18
Зона вылета
Метц2915

Социальные комментарии Cackle
