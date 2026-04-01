Нант - Брест 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
19 Апреля 2026 года в 18:15 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Нант
Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Брест, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Нант
Брест
1 Португалия вр Антони Лопеш
24 Франция зщ Фредерик Жильбер
2 Ливия зщ Али Юссиф
3 Франция зщ Николя Козза
27 Колумбия пз Дейвер Мачадо
13 Франция пз Франсис Коклен
17 Франция пз Демен Ассумани
21 Франция пз Мохамед Каба
8 Франция пз Йоанн Лепенан
37 Камерун пз Игнатиус Ганаго
10 Франция нп Маттис Аблин
30 Франция вр Грегуар Кудер
77 Франция зщ Кенни Лала
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
2 Франция зщ Брэдли Локо
5 Франция зщ Брендан Шардонне
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
7 Камерун пз Эрик Жуниор Эбимбе
14 Гваделупа пз Реми Лабо Ласкари
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Франция Эрик Руа
История личных встреч
04.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Брест0 : 0Нант
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Нант0 : 2Брест
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Брест2 : 1Нант
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Брест4 : 1Нант
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Брест0 : 0Нант
17.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Нант0 : 2Брест
03.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Брест2 : 0Нант
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Нант4 : 1Брест
10.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Брест1 : 1Нант
28.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала Нант2 : 0Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2962
3
Лига чемпионов
Лилль2953
4
Лига чемпионов
Марсель3052
5
Лига Европы
Лион2951
6
Лига конференций
Ренн2950
7 Монако2949
8 Страсбург2843
9 Лорьян3041
10 Тулуза3037
11 Брест2836
12 Париж2935
13 Анже2933
14 Гавр2929
15 Ницца2928
16
Стыковая зона
Осер2924
17
Зона вылета
Нант2819
18
Зона вылета
Метц2915

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

