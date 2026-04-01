Нант - Брест 19 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Брест, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антони Лопеш
|24
|зщ
|Фредерик Жильбер
|2
|зщ
|Али Юссиф
|3
|зщ
|Николя Козза
|27
|пз
|Дейвер Мачадо
|13
|пз
|Франсис Коклен
|17
|пз
|Демен Ассумани
|21
|пз
|Мохамед Каба
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|37
|пз
|Игнатиус Ганаго
|10
|нп
|Маттис Аблин
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|7
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|14
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|Антуан Комбуаре
|Эрик Руа
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|28.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|29
|53
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Лион
|29
|51
| 6
Лига конференций
|Ренн
|29
|50
|7
|Монако
|29
|49
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|30
|41
|10
|Тулуза
|30
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Париж
|29
|35
|13
|Анже
|29
|33
|14
|Гавр
|29
|29
|15
|Ницца
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Осер
|29
|24
| 17
Зона вылета
|Нант
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Метц
|29
|15