Расписание матчей
Страсбург - Ренн 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
19 Апреля 2026 года в 18:15 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Страсбург
Ренн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ренн, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Ренн
39 Бельгия вр Майк Пендерс
2 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
24 Дания зщ Лукас Хёгсберг
3 Англия пз Бен Чилуэлл
29 Франция пз Самир Эль-Мурабет
8 Польша пз Макси Ойеделе
11 Швеция пз Себастьян Нанаси
6 Франция пз Исмаэль Дукуре
80 Марокко нп Жессим Яссин
20 Кот-д'Ивуар нп Мартиаль Годо
19 Парагвай нп Хулио Энсисо
30 Франция вр Брис Самба
3 Франция зщ Лилиан Брассье
36 Гана зщ Алиду Сейду
21 Франция пз Валентин Ронжье
48 Марокко пз Абдельхамид Аит Будлал
45 Франция пз Махди Камара
26 Франция пз Кентен Мерлен
10 Франция нп Людовик Блас
7 Швейцария нп Брил Эмболо
9 Франция нп Эстебан Леполь
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Франция Себастьен Тамбуре (и.о.)
Франция Франк Эз
История личных встреч
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Ренн4 : 1Страсбург
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Ренн1 : 0Страсбург
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Страсбург3 : 1Ренн
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Страсбург2 : 0Ренн
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Ренн1 : 1Страсбург
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Ренн3 : 0Страсбург
01.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Страсбург1 : 3Ренн
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Страсбург2 : 1Ренн
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Ренн1 : 0Страсбург
14.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн1 : 0Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2962
3
Лига чемпионов
Лилль2953
4
Лига чемпионов
Марсель3052
5
Лига Европы
Лион2951
6
Лига конференций
Ренн2950
7 Монако2949
8 Страсбург2843
9 Лорьян3041
10 Тулуза3037
11 Брест2836
12 Париж2935
13 Анже2933
14 Гавр2929
15 Ницца2928
16
Стыковая зона
Осер2924
17
Зона вылета
Нант2819
18
Зона вылета
Метц2915

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
