Метц - Париж 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
19 Апреля 2026 года в 18:15 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Метц
Париж

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Париж, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

61 Сенегал вр Пап Си
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
38 Сенегал зщ Садибу Сане
5 Кот-д'Ивуар зщ Жан-Филипп Гбамен
2 Франция зщ Максим Колен
70 Сенегал зщ Буна Сарр
12 Сенегал пз Альфа Туре
10 Франция пз Готье Эн
20 Франция пз Жесси Деменге
7 Грузия пз Георгий Цитаишвили
30 Сенегал нп Хабиб Диалло
35 Германия вр Кевин Трапп
42 Италия зщ Диего Коппола
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
19 Франция зщ Ноа Санги
17 Франция пз Адама Камара
21 Франция пз Максим Лопес
18 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
27 Нигерия пз Мозес Саймон
23 Франция пз Руди Матондо
24 Италия нп Лука Колеошо
36 Италия нп Чиро Иммобиле
Главные тренеры
Франция Стефан Ле Миньян
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Париж3 : 2Метц
18.01.2025 Франция — Лига 2 19-й тур Метц3 : 1Париж
14.09.2024 Франция — Лига 2 4-й тур Париж1 : 2Метц
29.04.2023 Франция - Лига 2 33-й тур Метц1 : 1Париж
12.11.2022 Франция - Лига 2 15-й тур Париж1 : 4Метц
22.02.2019 Франция - Лига 2 26-й тур Метц2 : 0Париж
22.09.2018 Франция - Лига 2 8-й тур Париж2 : 1Метц
26.10.2016 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Париж1 : 1 6 : 7Метц
18.03.2016 Франция - Лига 2 31-й тур Париж1 : 2Метц
30.10.2015 Франция - Лига 2 13-й тур Метц2 : 1Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2962
3
Лига чемпионов
Лилль2953
4
Лига чемпионов
Марсель3052
5
Лига Европы
Лион2951
6
Лига конференций
Ренн2950
7 Монако2949
8 Страсбург2843
9 Лорьян3041
10 Тулуза3037
11 Брест2836
12 Париж2935
13 Анже2933
14 Гавр2929
15 Ницца2928
16
Стыковая зона
Осер2924
17
Зона вылета
Нант2819
18
Зона вылета
Метц2915

