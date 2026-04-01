Метц - Париж 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Париж, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|61
|вр
|Пап Си
|39
|зщ
|Коффи Куао
|38
|зщ
|Садибу Сане
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|2
|зщ
|Максим Колен
|70
|зщ
|Буна Сарр
|12
|пз
|Альфа Туре
|10
|пз
|Готье Эн
|20
|пз
|Жесси Деменге
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|35
|вр
|Кевин Трапп
|42
|зщ
|Диего Коппола
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|19
|зщ
|Ноа Санги
|17
|пз
|Адама Камара
|21
|пз
|Максим Лопес
|18
|пз
|Маршалл Мунеци
|27
|пз
|Мозес Саймон
|23
|пз
|Руди Матондо
|24
|нп
|Лука Колеошо
|36
|нп
|Чиро Иммобиле
|Стефан Ле Миньян
|Антуан Комбуаре
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Франция — Лига 2
|19-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Франция — Лига 2
|4-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Франция - Лига 2
|33-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|1 : 4
|22.02.2019
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|2 : 0
|22.09.2018
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|2 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 6 : 7
|18.03.2016
|Франция - Лига 2
|31-й тур
|1 : 2
|30.10.2015
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|29
|53
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Лион
|29
|51
| 6
Лига конференций
|Ренн
|29
|50
|7
|Монако
|29
|49
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|30
|41
|10
|Тулуза
|30
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Париж
|29
|35
|13
|Анже
|29
|33
|14
|Гавр
|29
|29
|15
|Ницца
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Осер
|29
|24
| 17
Зона вылета
|Нант
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Метц
|29
|15