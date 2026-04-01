ПСЖ - Лион 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
19 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
ПСЖ
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лион, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Лион
Лион
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
5 Бразилия зщ Маркиньос
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
29 Франция нп Брэдли Баркола
1 Словакия вр Доминик Грейф
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
98 Англия зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс
21 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
23 Англия пз Тайлер Мортон
99 Дания пз Ноа Нарти
5 Бельгия пз Орель Мангала
17 Португалия нп Афонсу Морейра
9 Бразилия нп Эндрик
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
История личных встреч
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Лион2 : 3ПСЖ
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Лион2 : 3ПСЖ
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур ПСЖ3 : 1Лион
25.05.2024 Кубок Франции Финал Лион1 : 2ПСЖ
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур ПСЖ4 : 1Лион
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Лион1 : 4ПСЖ
02.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур ПСЖ0 : 1Лион
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Лион0 : 1ПСЖ
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Лион1 : 1ПСЖ
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ2 : 1Лион
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Лион». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2962
3
Лига чемпионов
Лилль2953
4
Лига чемпионов
Марсель3052
5
Лига Европы
Лион2951
6
Лига конференций
Ренн2950
7 Монако2949
8 Страсбург2843
9 Лорьян3041
10 Тулуза3037
11 Брест2836
12 Париж2935
13 Анже2933
14 Гавр2929
15 Ницца2928
16
Стыковая зона
Осер2924
17
Зона вылета
Нант2819
18
Зона вылета
Метц2915

