ПСЖ - Лион 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лион, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|5
|зщ
|Маркиньос
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Доминик Грейф
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|99
|пз
|Ноа Нарти
|5
|пз
|Орель Мангала
|17
|нп
|Афонсу Морейра
|9
|нп
|Эндрик
|Луис Энрике
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|29
|53
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Лион
|29
|51
| 6
Лига конференций
|Ренн
|29
|50
|7
|Монако
|29
|49
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|30
|41
|10
|Тулуза
|30
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Париж
|29
|35
|13
|Анже
|29
|33
|14
|Гавр
|29
|29
|15
|Ницца
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Осер
|29
|24
| 17
Зона вылета
|Нант
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Метц
|29
|15