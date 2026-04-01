Спортинг - Бенфика 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Руй Силва
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|10
|пз
|Джени Катамо
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|Руй Боржеш
|Жозе Моуринью
|05.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|31.07.2025
|Суперкубок Португалии 2025
|Финал
|0 : 1
|25.05.2025
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 3 ДВ
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Португалия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 6 : 7
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|71
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|29
|69
| 4
Лига конференций
|Брага
|28
|52
|5
|Фамаликан
|29
|47
|6
|Жил Висенте
|29
|46
|7
|Эшторил
|29
|37
|8
|Морейренсе
|29
|36
|9
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|10
|Алверка
|30
|35
|11
|Риу Аве
|30
|34
|12
|Арока
|29
|32
|13
|Насьонал
|30
|28
|14
|Эштрела
|29
|28
|15
|Санта-Клара
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Тондела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|АВС
|30
|13