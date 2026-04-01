Спортинг - Бенфика 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
19 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Спортинг
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
1 Португалия вр Руй Силва
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
27 Португалия пз Рафаэл Силва
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
05.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 1Спортинг
31.07.2025 Суперкубок Португалии 2025 Финал Спортинг0 : 1Бенфика
25.05.2025 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 3 ДВСпортинг
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Бенфика1 : 1Спортинг
11.01.2025 Португалия — Кубок лиги Финал Спортинг1 : 1 6 : 7Бенфика
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг1 : 0Бенфика
06.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Спортинг2 : 1Бенфика
02.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Бенфика2 : 2Спортинг
29.02.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 1Бенфика
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика2 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2976
2
Лига чемпионов
Спортинг2871
3
Лига Европы
Бенфика2969
4
Лига конференций
Брага2852
5 Фамаликан2947
6 Жил Висенте2946
7 Эшторил2937
8 Морейренсе2936
9 Витория Гимарайнш2936
10 Алверка3035
11 Риу Аве3034
12 Арока2932
13 Насьонал3028
14 Эштрела2928
15 Санта-Клара2928
16
Стыковая зона
Каза Пия2825
17
Зона вылета
Тондела2821
18
Зона вылета
АВС3013

