Порту - Тондела 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
19 Апреля 2026 года в 22:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Порту
Тондела

Анонс матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Тондела, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Порту
Тондела
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
27 Турция нп Дениз Гюль
77 Польша нп Оскар Петушевский
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
44 Португалия зщ Жоау Силва
27 Португалия зщ Родригу Консейсау
2 Бразилия пз Бебету
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
10 Ирландия пз Джо Ходж
16 Португалия пз Рони Лопеш
79 Португалия пз Угу Феликс
70 Кот-д'Ивуар нп Moudjatovic
7 Бразилия нп Pedro Henryque
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Португалия Иву Виейра
Португалия Гонсалу Фейо
История личных встреч
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Тондела0 : 2Порту
30.07.2022 Суперкубок Португалии 2022 Финал Порту3 : 0Тондела
22.05.2022 Кубок Португалии Финал Порту3 : 1Тондела
13.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Порту4 : 0Тондела
23.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Тондела1 : 3Порту
10.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Тондела0 : 2Порту
13.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Порту2 : 1Тондела
05.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Порту4 : 3Тондела
09.07.2020 Португалия - Примейра 31-й тур Тондела1 : 3Порту
16.12.2019 Португалия - Примейра 14-й тур Порту3 : 0Тондела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2976
2
Лига чемпионов
Спортинг2871
3
Лига Европы
Бенфика2969
4
Лига конференций
Брага2852
5 Фамаликан2947
6 Жил Висенте2946
7 Эшторил2937
8 Морейренсе2936
9 Витория Гимарайнш2936
10 Алверка3035
11 Риу Аве3034
12 Арока2932
13 Насьонал3028
14 Эштрела2928
15 Санта-Клара2928
16
Стыковая зона
Каза Пия2825
17
Зона вылета
Тондела2821
18
Зона вылета
АВС3013

