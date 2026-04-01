Порту - Тондела 19 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Тондела, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|27
|нп
|Дениз Гюль
|77
|нп
|Оскар Петушевский
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|44
|зщ
|Жоау Силва
|27
|зщ
|Родригу Консейсау
|2
|пз
|Бебету
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|10
|пз
|Джо Ходж
|16
|пз
|Рони Лопеш
|79
|пз
|Угу Феликс
|70
|нп
|Moudjatovic
|7
|нп
|Pedro Henryque
|Франческо Фариоли
|Иву Виейра
|Гонсалу Фейо
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|30.07.2022
|Суперкубок Португалии 2022
|Финал
|3 : 0
|22.05.2022
|Кубок Португалии
|Финал
|3 : 1
|13.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|4 : 0
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 3
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 2
|13.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 3
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 3
|16.12.2019
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|71
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|29
|69
| 4
Лига конференций
|Брага
|28
|52
|5
|Фамаликан
|29
|47
|6
|Жил Висенте
|29
|46
|7
|Эшторил
|29
|37
|8
|Морейренсе
|29
|36
|9
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|10
|Алверка
|30
|35
|11
|Риу Аве
|30
|34
|12
|Арока
|29
|32
|13
|Насьонал
|30
|28
|14
|Эштрела
|29
|28
|15
|Санта-Клара
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Тондела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|АВС
|30
|13