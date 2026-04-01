Брага - Фамаликан 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
19 Апреля 2026 года в 22:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Фамаликан, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
17 Бразилия пз Габриэл Москардо
34 Турция пз Демир Тыкназ
8 Португалия пз Жоау Моутинью
6 Бразилия пз Витор Карвальо
20 Кот-д'Ивуар нп Марио Доржелес
21 Португалия нп Рикарду Орта
39 Испания нп Фран Наварро
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
55 Сенегал зщ Ибраима Ба
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
5 Португалия зщ Рафа Соареш
20 Португалия пз Гуштаву Са
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
14 Португалия пз Матиаш Де Аморим
23 Португалия пз Жил Диаш
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
12 Франция нп Симон Элизор
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2Брага
25.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 1Брага
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Брага3 : 3Фамаликан
18.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Фамаликан1 : 2Брага
11.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Брага1 : 2Фамаликан
05.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Брага4 : 1Фамаликан
12.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан0 : 3Брага
15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Фамаликан3 : 2Брага
09.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Брага2 : 2Фамаликан
15.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Фамаликан2 : 2Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2976
2
Лига чемпионов
Спортинг2871
3
Лига Европы
Бенфика2969
4
Лига конференций
Брага2852
5 Фамаликан2947
6 Жил Висенте2946
7 Эшторил2937
8 Морейренсе2936
9 Витория Гимарайнш2936
10 Алверка3035
11 Риу Аве3034
12 Арока2932
13 Насьонал3028
14 Эштрела2928
15 Санта-Клара2928
16
Стыковая зона
Каза Пия2825
17
Зона вылета
Тондела2821
18
Зона вылета
АВС3013

