Брага - Фамаликан 19 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Фамаликан, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|17
|пз
|Габриэл Москардо
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|6
|пз
|Витор Карвальо
|20
|нп
|Марио Доржелес
|21
|нп
|Рикарду Орта
|39
|нп
|Фран Наварро
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|55
|зщ
|Ибраима Ба
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|20
|пз
|Гуштаву Са
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|23
|пз
|Жил Диаш
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|12
|нп
|Симон Элизор
|Карлос Висенс
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|25.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|18.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|05.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|4 : 1
|12.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|15.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 2
|09.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 2
|15.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|71
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|29
|69
| 4
Лига конференций
|Брага
|28
|52
|5
|Фамаликан
|29
|47
|6
|Жил Висенте
|29
|46
|7
|Эшторил
|29
|37
|8
|Морейренсе
|29
|36
|9
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|10
|Алверка
|30
|35
|11
|Риу Аве
|30
|34
|12
|Арока
|29
|32
|13
|Насьонал
|30
|28
|14
|Эштрела
|29
|28
|15
|Санта-Клара
|29
|28
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Тондела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|АВС
|30
|13