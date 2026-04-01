23:04 ()
Расписание матчей
Суббота 18 апреля
Воскресенье 19 апреля
Свернуть список

Самсунспор - Бешикташ 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
19 Апреля 2026 года в 17:00 (+03:00). , 30-й тур
Самсунспор
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Бешикташ, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самсунспор
Самсун
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Германия Торстен Финк
Турция Серген Ялчин
История личных встреч
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Бешикташ1 : 1Самсунспор
18.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Бешикташ0 : 0Самсунспор
11.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Самсунспор0 : 2Бешикташ
13.04.2024 Турция - Суперлига 32-й тур Бешикташ1 : 1Самсунспор
26.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур Самсунспор1 : 2Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2968
2
Лига чемпионов
Фенербахче3067
3
Лига Европы
Трабзонспор2964
4
Лига конференций
Бешикташ2955
5 Гёзтепе3048
6 Истанбул Башакшехир2947
7 Самсунспор2939
8 Ризеспор3037
9 Коньяспор3037
10 Коджаэлиспор3036
11 Газиантеп2934
12 Аланьяспор2933
13 Антальяспор3028
14 Касымпаша2928
15 Генчлербирлиги2925
16
Зона вылета
Эюпспор3025
17
Зона вылета
Кайсериспор2923
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк3020

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
 Все новости

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close