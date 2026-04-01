Самсунспор - Бешикташ 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Бешикташ, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Томас Райс
|Торстен Финк
|Серген Ялчин
|23.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|30
|67
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|29
|64
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|29
|55
|5
|Гёзтепе
|30
|48
|6
|Истанбул Башакшехир
|29
|47
|7
|Самсунспор
|29
|39
|8
|Ризеспор
|30
|37
|9
|Коньяспор
|30
|37
|10
|Коджаэлиспор
|30
|36
|11
|Газиантеп
|29
|34
|12
|Аланьяспор
|29
|33
|13
|Антальяспор
|30
|28
|14
|Касымпаша
|29
|28
|15
|Генчлербирлиги
|29
|25
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|30
|25
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|29
|23
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|30
|20