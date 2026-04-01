Расписание матчей
Динамо Мн - Ислочь 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
19 Апреля 2026 года в 14:00 (+03:00). , 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Ислочь, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 4-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
14.03.2026 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Динамо Мн1 : 0 5 : 4Ислочь
07.03.2026 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Ислочь1 : 0Динамо Мн
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1Ислочь
11.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Ислочь2 : 2Динамо Мн
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 0Ислочь
12.05.2024 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 1Динамо Мн
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Ислочь2 : 3Динамо Мн
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн3 : 0Ислочь
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Ислочь2 : 2Динамо Мн
02.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн1 : 2Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Неман410
2
Лига конференций
Динамо Мн39
3
Лига конференций
МЛ Витебск37
4 Витебск47
5 Арсенал Дз35
6 Минск44
7 Славия-Мозырь34
8 БАТЭ34
9 Ислочь34
10 Днепр М34
11 Гомель34
12 Торпедо-БелАЗ33
13 Белшина33
14
Стыковая зона
Динамо-Брест33
15
Зона вылета
Нафтан41
16
Зона вылета
Барановичи30

