Динамо Мн - Ислочь 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Ислочь, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 4-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|14.03.2026
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 5 : 4
|07.03.2026
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|02.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Неман
|4
|10
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|3
|9
| 3
Лига конференций
|МЛ Витебск
|3
|7
|4
|Витебск
|4
|7
|5
|Арсенал Дз
|3
|5
|6
|Минск
|4
|4
|7
|Славия-Мозырь
|3
|4
|8
|БАТЭ
|3
|4
|9
|Ислочь
|3
|4
|10
|Днепр М
|3
|4
|11
|Гомель
|3
|4
|12
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
|13
|Белшина
|3
|3
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|3
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Барановичи
|3
|0