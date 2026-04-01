23:04 ()
Расписание матчей
Суббота 18 апреля
Воскресенье 19 апреля
Свернуть список

Гомель - Славия-Мозырь 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
19 Апреля 2026 года в 18:00 (+03:00). , 4-й тур
Гомель
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Славия-Мозырь, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 4-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь2 : 1Гомель
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 0 ДВГомель
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Гомель0 : 1Славия-Мозырь
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Гомель0 : 0Славия-Мозырь
28.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Славия-Мозырь0 : 0Гомель
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь0 : 0Гомель
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель3 : 2Славия-Мозырь
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь0 : 1Гомель
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Гомель0 : 2Славия-Мозырь
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель3 : 0Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Неман410
2
Лига конференций
Динамо Мн39
3
Лига конференций
МЛ Витебск37
4 Витебск47
5 Арсенал Дз35
6 Минск44
7 Славия-Мозырь34
8 БАТЭ34
9 Ислочь34
10 Днепр М34
11 Гомель34
12 Торпедо-БелАЗ33
13 Белшина33
14
Стыковая зона
Динамо-Брест33
15
Зона вылета
Нафтан41
16
Зона вылета
Барановичи30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close