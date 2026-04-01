Васко да Гама - Сан-Паулу 19 Апреля прямая трансляция

19 Апреля 2026 года в 00:30 (+03:00). , 12-й тур
Васко да Гама
Сан-Паулу

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Васко да Гама - Сан-Паулу, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 12-й тур, оно проводится на .

Бразилия Фернандо Динис
Аргентина Эрнан Креспо
История личных встреч
03.11.2025 Бразилия — Серия А 31-й тур Васко да Гама0 : 2Сан-Паулу
13.06.2025 Бразилия — Серия А 12-й тур Сан-Паулу1 : 3Васко да Гама
17.10.2024 Бразилия - Серия А 30-й тур Сан-Паулу3 : 0Васко да Гама
23.06.2024 Бразилия - Серия А 11-й тур Васко да Гама4 : 1Сан-Паулу
08.10.2023 Бразилия - Серия А 26-й тур Васко да Гама0 : 0Сан-Паулу
21.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур Сан-Паулу4 : 2Васко да Гама
22.11.2020 Бразилия - Серия А 22-й тур Сан-Паулу1 : 1Васко да Гама
16.08.2020 Бразилия - Серия А 3-й тур Васко да Гама2 : 1Сан-Паулу
29.11.2019 Бразилия - Серия А 35-й тур Сан-Паулу1 : 0Васко да Гама
25.08.2019 Бразилия - Серия А 16-й тур Васко да Гама2 : 0Сан-Паулу
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас1126
2 Фламенго1020
3 Сан-Паулу1120
4 Флуминенсе1120
5 Баия1020
6 Атлетико Паранаэнсе1119
7 Коритиба1116
8 Атлетико Минейро1114
9 Ред Булл Брагантино1114
10 Витория1014
11 Ботафого1013
12 Гремио1113
13 Васко да Гама1113
14 Интернасьонал1113
15 Сантос1113
16 Коринтианс1111
17
Зона вылета
Крузейро1110
18
Зона вылета
Ремо118
19
Зона вылета
Шапекоэнсе108
20
Зона вылета
Мирасол106

