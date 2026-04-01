Айнтрахт Б - Герта 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
19 Апреля 2026 года в 14:30 (+03:00). , 30-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Герта, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Герта
Берлин
История личных встреч
21.11.2025Германия — Вторая Бундеслига13-й турГерта1 : 0Айнтрахт Б
16.03.2025Германия — Вторая Бундеслига26-й турАйнтрахт Б1 : 5Герта
18.10.2024Германия — Вторая Бундеслига9-й турГерта3 : 1Айнтрахт Б
24.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й турАйнтрахт Б1 : 1Герта
17.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й турГерта3 : 0Айнтрахт Б
31.07.2022Кубок Германии1-й раундАйнтрахт Б4 : 4 6 : 5Герта
11.09.2020Кубок Германии1-й раундАйнтрахт Б5 : 4Герта
20.08.2018Кубок Германии1-й раундАйнтрахт Б1 : 2Герта
26.04.2014Германия - Бундеслига32-й турГерта2 : 0Айнтрахт Б
08.12.2013Германия - Бундеслига15-й турАйнтрахт Б0 : 2Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-042958
2
Повышение
Падерборн 072957
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг3055
4 Ганновер-962953
5 Дармштадт 982950
6 Герта2947
7 Кайзерслаутерн3046
8 Карлсруэ3040
9 Нюрнберг3038
10 Бохум3036
11 Динамо Др3035
12 Хольштайн3035
13 Магдебург3033
14 Арминия3032
15 Фортуна3031
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2930
17
Зона вылета
Гройтер Фюрт2930
18
Зона вылета
Пройссен Мюнстер2928

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
