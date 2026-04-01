АЗ Алкмар - НЕК Неймеген 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
19 Апреля 2026 года в 19:00 (+03:00). , Финал
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
АЗ Алкмар
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - НЕК Неймеген, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Финал, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур АЗ Алкмар1 : 3НЕК Неймеген
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур НЕК Неймеген2 : 1АЗ Алкмар
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген3 : 3АЗ Алкмар
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур АЗ Алкмар1 : 0НЕК Неймеген
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
06.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур АЗ Алкмар1 : 2НЕК Неймеген
21.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
01.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
06.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген1 : 3АЗ Алкмар
20.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
Турнирная таблица
1-й раунд
Ден Босх
АДО Ден Хааг
3 : 3 5 : 4
Гемерт
Фортуна
0 : 1
ГВВВ
Де Графсхап
4 : 2
Харденберг
Осс
0 : 2
Хогевен
Эммен
1 : 0
Хелмонд Спорт
ПЕК Зволле
1 : 4
Спарта Нейкерк
Алмере Сити
0 : 2
Катвейк
Витесс
1 : 1 4 : 3
Капелле
Рода
1 : 5
ВВВ-Венло
Херенвен
0 : 3
Квик Бойс
Волендам
1 : 2
ХСК '21
Конинклейке
3 : 0
Генемёйден
Халстерен
1 : 0
ХСВ Хук
Эйндховен
3 : 2 ДВ
НАК Бреда
Хераклес
1 : 4
Лиссе
Телстар
0 : 5
Валвейк
Камбюр
3 : 2
Эксельсиор Масслёйс
Эксельсиор
1 : 0 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
НЕК Неймеген
2 : 3
Эмдейк
АФК
1 : 2
Спарта
Гронинген
5 : 2
Спакенбург
ДОВО
5 : 1
Виллем II
Дордрехт
7 : 0
Де Трефферс
МВВ Маастрихт
3 : 1
Спортлуст'46
Барендрехт
0 : 0 4 : 3
Рохда Ралте
Твенте
1 : 4
1/16 финала
ПЕК Зволле
АЗ Алкмар
1 : 3
Хераклес
Хогевен
4 : 1
АФК
НЕК Неймеген
1 : 3
ХСВ Хук
Телстар
1 : 4
Ден Босх
Катвейк
2 : 1
ПСВ Эйндховен
ГВВВ
3 : 0
Эксельсиор Масслёйс
Аякс
2 : 7
Осс
Утрехт
0 : 2
Рода
Гоу Эхед Иглс
1 : 1 1 : 3
Фортуна
Алмере Сити
2 : 3
Фейеноорд
Херенвен
2 : 3
Спакенбург
Твенте
3 : 6
Спортлуст'46
Де Трефферс
0 : 1
ХСК '21
Валвейк
0 : 9
Волендам
Генемёйден
2 : 0 ДВ
Виллем II
Спарта
1 : 5
1/8 финала
Утрехт
Твенте
1 : 2
Ден Босх
ПСВ Эйндховен
1 : 4
Алмере Сити
Телстар
1 : 3
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
2 : 2 2 : 1
АЗ Алкмар
Аякс
6 : 0
Херенвен
Валвейк
3 : 1
Спарта
Волендам
1 : 2
Де Трефферс
НЕК Неймеген
1 : 2
1/4 финала
АЗ Алкмар
Твенте
2 : 1 ДВ
НЕК Неймеген
Волендам
1 : 0
ПСВ Эйндховен
Херенвен
4 : 1
Телстар
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
1/2 финала
НЕК Неймеген
ПСВ Эйндховен
3 : 2
АЗ Алкмар
Телстар
2 : 1
Финал
АЗ Алкмар
НЕК Неймеген
19.04

