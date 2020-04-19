Ракув - Краковия 19 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
19 Апреля 2026 года в 15:45 (+03:00). , 29-й тур
Ракув
Краковия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Краковия, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Польша Марек Папшун
Словения Лука Элснер
История личных встреч
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Краковия2 : 0Ракув
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Краковия0 : 0Ракув
29.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Ракув0 : 1Краковия
19.05.2024 Польша - Экстракласса 33-й тур Краковия2 : 0Ракув
25.11.2023 Польша - Экстракласса 16-й тур Ракув1 : 1Краковия
18.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Ракув4 : 1Краковия
03.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Краковия3 : 0Ракув
07.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Ракув1 : 1Краковия
22.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Краковия1 : 0Ракув
06.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Ракув0 : 0Краковия
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П2846
2
Лига чемпионов
Гурник З2946
3
Лига конференций
Заглембе Л2944
4
Лига конференций
Ягеллония2843
5 ГКС Катовице2943
6 Висла Плоцк2842
7 Ракув2840
8 Мотор2939
9 Легия2937
10 Корона2937
11 Лехия2837
12 Радомяк2937
13 Краковия2837
14 Погонь2837
15 Пяст2835
16
Зона вылета
Арка2834
17
Зона вылета
Видзев2933
18
Зона вылета
Нецеча2825

