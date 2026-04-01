23:54 ()
Свернуть список

Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
20 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 20 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
34 Марокко зщ Шади Риад
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
23 Франция пз Джейди Канво
11 Уэльс пз Бреннан Джонсон
19 Англия пз Уилл Хьюз
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
24 Хорватия пз Борна Соса
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
1 Дания вр Мадс Хермансен
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
4 Франция зщ Аксель Дисаси
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
28 Чехия пз Томаш Соучек
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
20 Англия нп Джаррод Боуэн
19 Бразилия нп Пабло
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Кристал Пэлас
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Кристал Пэлас0 : 2Вест Хэм Юнайтед
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас5 : 2Вест Хэм Юнайтед
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас4 : 3Вест Хэм Юнайтед
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
01.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Кристал Пэлас
26.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3370
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3267
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3358
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3358
5
Лига чемпионов
Ливерпуль3355
6
Лига Европы
Челси3348
7
Лига конференций
Брентфорд3348
8 Борнмут3348
9 Брайтон энд Хоув Альбион3347
10 Эвертон3347
11 Сандерленд3346
12 Фулхэм3345
13 Кристал Пэлас3142
14 Ньюкасл Юнайтед3342
15 Лидс Юнайтед3339
16 Ноттингем Форест3336
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3331
19
Зона вылета
Бёрнли3320
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3317

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
 Все новости

 Все обзоры
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close