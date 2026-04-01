Лечче - Фиорентина 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
20 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 33-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Лечче
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Фиорентина, которое состоится 20 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Лечче
Фиорентина
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
25 Италия зщ Антонино Галло
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Мали пз Лассана Кулибали
19 Замбия нп Ламек Банда
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Сербия нп Никола Штулич
16 Израиль нп Омри Гандельман
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
6 Италия зщ Лука Раньери
21 Германия зщ Робин Госенс
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
8 Италия пз Роландо Мандрагора
27 Италия пз Шер Ндур
44 Италия пз Николо Фаджоли
91 Италия нп Роберто Пикколи
19 Израиль нп Манор Соломон
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Фиорентина0 : 1Лечче
28.02.2025 Италия — Серия А 27-й тур Фиорентина1 : 0Лечче
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Лечче0 : 6Фиорентина
02.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Лечче3 : 2Фиорентина
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Фиорентина2 : 2Лечче
19.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Фиорентина1 : 0Лечче
17.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Лечче1 : 1Фиорентина
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Лечче1 : 3Фиорентина
30.11.2019 Италия - Серия А 14-й тур Фиорентина0 : 1Лечче
05.05.2012 Италия - Серия А 37-й тур Лечче0 : 1Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3378
2
Лига чемпионов
Милан3366
3
Лига чемпионов
Наполи3366
4
Лига чемпионов
Ювентус3260
5
Лига Европы
Комо3358
6
Лига конференций
Рома3358
7 Аталанта3354
8 Болонья3248
9 Лацио3347
10 Сассуоло3345
11 Удинезе3343
12 Торино3340
13 Дженоа3339
14 Парма3339
15 Фиорентина3235
16 Кальяри3333
17 Кремонезе3328
18
Зона вылета
Лечче3227
19
Зона вылета
Верона3318
20
Зона вылета
Пиза3318

