Лечче - Фиорентина 20 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Фиорентина, которое состоится 20 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|19
|нп
|Ламек Банда
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Штулич
|16
|нп
|Омри Гандельман
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|зщ
|Робин Госенс
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|27
|пз
|Шер Ндур
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|19
|нп
|Манор Соломон
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|Эусебио Ди Франческо
|Паоло Ваноли
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 6
|02.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|1 : 0
|17.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|30.11.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|05.05.2012
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|78
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|33
|66
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|66
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Комо
|33
|58
| 6
Лига конференций
|Рома
|33
|58
|7
|Аталанта
|33
|54
|8
|Болонья
|32
|48
|9
|Лацио
|33
|47
|10
|Сассуоло
|33
|45
|11
|Удинезе
|33
|43
|12
|Торино
|33
|40
|13
|Дженоа
|33
|39
|14
|Парма
|33
|39
|15
|Фиорентина
|32
|35
|16
|Кальяри
|33
|33
|17
|Кремонезе
|33
|28
| 18
Зона вылета
|Лечче
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|33
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|33
|18