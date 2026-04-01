Морейренсе - Эшторил 20 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Эшторил, которое состоится 20 Апреля 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 3
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|29.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|12.02.2018
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|10.09.2017
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|18.02.2017
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|71
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|29
|69
| 4
Лига конференций
|Брага
|28
|52
|5
|Фамаликан
|29
|47
|6
|Жил Висенте
|30
|46
|7
|Витория Гимарайнш
|30
|39
|8
|Эшторил
|29
|37
|9
|Морейренсе
|29
|36
|10
|Арока
|30
|35
|11
|Алверка
|30
|35
|12
|Риу Аве
|30
|34
|13
|Санта-Клара
|30
|29
|14
|Насьонал
|30
|28
|15
|Эштрела
|30
|28
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Тондела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|АВС
|30
|13