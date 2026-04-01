Морейренсе - Эшторил 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
20 Апреля 2026 года в 22:15 (+03:00). , 30-й тур
Морейренсе
Эшторил

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Эшторил, которое состоится 20 Апреля 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Эшторил3 : 3Морейренсе
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Морейренсе2 : 2Эшторил
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Эшторил2 : 2Морейренсе
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Морейренсе2 : 1Эшторил
13.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Эшторил1 : 3Морейренсе
07.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Эшторил1 : 0Морейренсе
29.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Морейренсе1 : 0Эшторил
12.02.2018 Португалия - Примейра 22-й тур Морейренсе1 : 2Эшторил
10.09.2017 Португалия - Примейра 5-й тур Эшторил0 : 2Морейренсе
18.02.2017 Португалия - Примейра 22-й тур Морейренсе1 : 1Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2976
2
Лига чемпионов
Спортинг2871
3
Лига Европы
Бенфика2969
4
Лига конференций
Брага2852
5 Фамаликан2947
6 Жил Висенте3046
7 Витория Гимарайнш3039
8 Эшторил2937
9 Морейренсе2936
10 Арока3035
11 Алверка3035
12 Риу Аве3034
13 Санта-Клара3029
14 Насьонал3028
15 Эштрела3028
16
Стыковая зона
Каза Пия2926
17
Зона вылета
Тондела2821
18
Зона вылета
АВС3013

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
