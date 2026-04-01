Ширак - Арарат-Армения 20 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Арарат-Армения, которое состоится 20 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 22-й тур, оно проводится на .
|01.12.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 1
|24.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 1
|22.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|19.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|21.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|17.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|22
|42
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|20
|42
| 3
Лига конференций
|Урарту
|21
|42
|4
|Пюник
|20
|41
|5
|Ноа
|19
|38
|6
|Ван
|20
|25
|7
|Гандзасар
|21
|18
|8
|БКМА
|22
|18
|9
|Ширак
|21
|12
| 10
Зона вылета
|Арарат
|22
|9