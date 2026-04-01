Днепр М - Торпедо-БелАЗ 20 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 20 Апреля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|02.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|4 : 2
|18.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|04.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|17.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|25.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 5
|30.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|21.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|11.04.2014
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|4
|10
| 2
Лига конференций
|Неман
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|4
|10
|4
|Гомель
|4
|7
|5
|Витебск
|4
|7
|6
|Динамо-Брест
|4
|6
|7
|Арсенал Дз
|3
|5
|8
|Ислочь
|4
|5
|9
|Славия-Мозырь
|4
|4
|10
|БАТЭ
|4
|4
|11
|Минск
|4
|4
|12
|Днепр М
|3
|4
|13
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|3
|3
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Барановичи
|4
|0