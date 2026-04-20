Лехия - Пяст 20 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Пяст, которое состоится 20 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 2
|26.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|3 : 1
|25.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|3 : 3
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|3 : 1 Т
|13.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 3
|12.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 0
|17.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|2 : 2
|23.11.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|2 : 0
|24.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|29
|49
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|29
|46
| 3
Лига конференций
|Ягеллония
|29
|46
| 4
Лига конференций
|Висла Плоцк
|29
|45
|5
|Заглембе Л
|29
|44
|6
|Ракув
|29
|43
|7
|ГКС Катовице
|29
|43
|8
|Мотор
|29
|39
|9
|Легия
|29
|37
|10
|Корона
|29
|37
|11
|Лехия
|28
|37
|12
|Радомяк
|29
|37
|13
|Краковия
|29
|37
|14
|Погонь
|29
|37
|15
|Пяст
|28
|35
| 16
Зона вылета
|Арка
|29
|34
| 17
Зона вылета
|Видзев
|29
|33
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|29
|25