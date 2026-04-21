01:33 ()
Свернуть список

ЦСКА - Ростов 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
21 Апреля 2026 года в 19:45 (+03:00). , 26-й тур
ЦСКА
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ростов, которое состоится 21 Апреля 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 26-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 1Ростов
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ростов1 : 0ЦСКА
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Ростов0 : 1ЦСКА
01.06.2025 Fonbet Кубок России Суперфинал Ростов0 : 0 3 : 4ЦСКА
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур ЦСКА5 : 1Ростов
31.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B ЦСКА1 : 0Ростов
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА1 : 2Ростов
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов1 : 1ЦСКА
20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА2 : 0Ростов
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
КомандаИО
1 Зенит2555
2 Краснодар2554
3 Локомотив М2548
4 Балтика2545
5 Спартак М2545
6 ЦСКА2543
7 Динамо М2535
8 Рубин2535
9 Ахмат2531
10 Ростов2526
11 Динамо Мх2523
12 Крылья Советов2523
13

Акрон2523
14

Пари Нижний Новгород2522
15

Оренбург2520
16

Сочи2515

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close