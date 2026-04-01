Атлетик - Осасуна 21 Апреля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Осасуна, которое состоится 21 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Унай Симон
|15
|зщ
|Иньиго Леке
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Бершиш
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|20
|зщ
|Хави Галан
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|6
|пз
|Лукас Торро
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
|Эрнесто Вальверде
|Алессио Лиши
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 0
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|04.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 ДВ
|01.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|09.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|79
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|31
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|31
|46
| 6
Лига конференций
|Сельта
|31
|44
|7
|Реал Сосьедад
|31
|42
|8
|Хетафе
|31
|41
|9
|Осасуна
|31
|39
|10
|Жирона
|31
|38
|11
|Эспаньол
|31
|38
|12
|Атлетик Б
|31
|38
|13
|Райо Вальекано
|31
|35
|14
|Валенсия
|31
|35
|15
|Мальорка
|31
|34
|16
|Севилья
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|33
| 18
Зона вылета
|Эльче
|31
|32
| 19
Зона вылета
|Леванте
|31
|29
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|31
|27