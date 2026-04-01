01:33 ()
Свернуть список

Мальорка - Валенсия 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
21 Апреля 2026 года в 20:00 (+03:00). , 33-й тур
Мальорка
Валенсия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Валенсия, которое состоится 21 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Валенсия
Валенсия
1 Испания вр Лео Роман
23 Испания зщ Пабло Маффео
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
24 Словакия зщ Мартин Вальент
5 Испания пз Омар Маскарель
10 Испания пз Серхи Дардер
12 Португалия пз Саму Кошта
8 Испания пз Ману Морланес
20 Испания пз Пабло Торре
7 Косово нп Ведат Мурики
17 Испания нп Хан Вирхили
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
5 Испания зщ Сесар Таррега
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
23 Швейцария пз Филип Угринич
2 Аргентина пз Гвидо Родригес
15 Аргентина пз Лукас Бельтран
18 Испания пз Пепелу
11 Испания нп Луис Риоха
17 Бельгия нп Ларджи Рамазани
6 Нигерия нп Умар Садик
Главные тренеры
Аргентина Мартин Гастон Демикелис
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
19.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Валенсия1 : 1Мальорка
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Валенсия1 : 0Мальорка
29.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Мальорка2 : 1Валенсия
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Валенсия0 : 0Мальорка
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Мальорка1 : 1Валенсия
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Мальорка1 : 0Валенсия
22.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Валенсия1 : 2Мальорка
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Мальорка0 : 1Валенсия
23.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Валенсия2 : 2Мальорка
19.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Мальорка4 : 1Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3179
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3170
3
Лига чемпионов
Вильярреал3161
4
Лига чемпионов
Атлетико М3157
5
Лига Европы
Бетис3146
6
Лига конференций
Сельта3144
7 Реал Сосьедад3142
8 Хетафе3141
9 Осасуна3139
10 Жирона3138
11 Эспаньол3138
12 Атлетик Б3138
13 Райо Вальекано3135
14 Валенсия3135
15 Мальорка3134
16 Севилья3134
17 Алавес3133
18
Зона вылета
Эльче3132
19
Зона вылета
Леванте3129
20
Зона вылета
Овьедо3127

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close