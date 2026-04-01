Мальорка - Валенсия 21 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Валенсия, которое состоится 21 Апреля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|5
|пз
|Омар Маскарель
|10
|пз
|Серхи Дардер
|12
|пз
|Саму Кошта
|8
|пз
|Ману Морланес
|20
|пз
|Пабло Торре
|7
|нп
|Ведат Мурики
|17
|нп
|Хан Вирхили
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|23
|пз
|Филип Угринич
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|15
|пз
|Лукас Бельтран
|18
|пз
|Пепелу
|11
|нп
|Луис Риоха
|17
|нп
|Ларджи Рамазани
|6
|нп
|Умар Садик
|Мартин Гастон Демикелис
|Карлос Корберан
|19.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 0
|29.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|79
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|31
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|31
|46
| 6
Лига конференций
|Сельта
|31
|44
|7
|Реал Сосьедад
|31
|42
|8
|Хетафе
|31
|41
|9
|Осасуна
|31
|39
|10
|Жирона
|31
|38
|11
|Эспаньол
|31
|38
|12
|Атлетик Б
|31
|38
|13
|Райо Вальекано
|31
|35
|14
|Валенсия
|31
|35
|15
|Мальорка
|31
|34
|16
|Севилья
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|33
| 18
Зона вылета
|Эльче
|31
|32
| 19
Зона вылета
|Леванте
|31
|29
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|31
|27