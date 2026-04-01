Реал Мадрид - Алавес 21 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Алавес, которое состоится 21 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Андрей Лунин
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|15
|нп
|Арда Гюлер
|1
|вр
|Антонио Сивера
|7
|зщ
|Анхель Перес
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|24
|зщ
|Виктор Парада
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Гуриди
|11
|нп
|Тони Мартинес
|22
|нп
|Ибраим Дьябате
|Альваро Арбелоа
|Эдуардо Коудет
|Кике Санчес Флорес
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 4
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 4
|28.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|10.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|79
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|31
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|31
|46
| 6
Лига конференций
|Сельта
|31
|44
|7
|Реал Сосьедад
|31
|42
|8
|Хетафе
|31
|41
|9
|Осасуна
|31
|39
|10
|Жирона
|31
|38
|11
|Эспаньол
|31
|38
|12
|Атлетик Б
|31
|38
|13
|Райо Вальекано
|31
|35
|14
|Валенсия
|31
|35
|15
|Мальорка
|31
|34
|16
|Севилья
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|33
| 18
Зона вылета
|Эльче
|31
|32
| 19
Зона вылета
|Леванте
|31
|29
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|31
|27