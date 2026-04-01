Реал Мадрид - Алавес 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
21 Апреля 2026 года в 22:30 (+03:00). , 33-й тур
Реал Мадрид
Алавес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Алавес, которое состоится 21 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Алавес
Витория
13 Украина вр Андрей Лунин
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
24 Испания зщ Дин Хёйсен
18 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
5 Англия пз Джуд Беллингем
10 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
15 Турция нп Арда Гюлер
1 Испания вр Антонио Сивера
7 Испания зщ Анхель Перес
17 Испания зщ Хонни Отто
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
24 Испания зщ Виктор Парада
3 Марокко зщ Юссеф Энрикес
19 Испания пз Пабло Ибаньес
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Гуриди
11 Испания нп Тони Мартинес
22 Кот-д'Ивуар нп Ибраим Дьябате
Главные тренеры
Испания Альваро Арбелоа
Аргентина Эдуардо Коудет
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Алавес1 : 2Реал Мадрид
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Алавес0 : 1Реал Мадрид
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Реал Мадрид3 : 2Алавес
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид5 : 0Алавес
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Алавес0 : 1Реал Мадрид
19.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Реал Мадрид3 : 0Алавес
14.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Алавес1 : 4Реал Мадрид
23.01.2021 Испания - Примера 20-й тур Алавес1 : 4Реал Мадрид
28.11.2020 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид1 : 2Алавес
10.07.2020 Испания - Примера 35-й тур Реал Мадрид2 : 0Алавес
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Реал» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3179
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3170
3
Лига чемпионов
Вильярреал3161
4
Лига чемпионов
Атлетико М3157
5
Лига Европы
Бетис3146
6
Лига конференций
Сельта3144
7 Реал Сосьедад3142
8 Хетафе3141
9 Осасуна3139
10 Жирона3138
11 Эспаньол3138
12 Атлетик Б3138
13 Райо Вальекано3135
14 Валенсия3135
15 Мальорка3134
16 Севилья3134
17 Алавес3133
18
Зона вылета
Эльче3132
19
Зона вылета
Леванте3129
20
Зона вылета
Овьедо3127

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
