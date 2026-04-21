Жирона - Бетис 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
21 Апреля 2026 года в 22:30 (+03:00). , 33-й тур
Жирона
Бетис

Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания).

13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
12 Бразилия зщ Витор Рейс
24 Испания зщ Алекс Морено
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
23 Испания пз Иван Мартин
11 Франция пз Тома Лемар
18 Марокко пз Аззедин Унаи
14 Аргентина пз Клаудио Эчеверри
15 Украина нп Виктор Цыганков
1 Испания вр Альваро Вальес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
4 Бразилия зщ Натан
16 Аргентина зщ Валентин Гомес
5 Испания зщ Марк Бартра
14 Марокко пз Софьян Амрабат
6 Испания пз Серхи Альтмира
8 Испания пз Пабло Форнальс
24 Испания нп Айтор Руибаль
10 Марокко нп Абде Эззалзули
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Бетис1 : 1Жирона
21.04.2025 Испания — Примера 32-й тур Жирона1 : 3Бетис
15.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Бетис1 : 1Жирона
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Жирона3 : 2Бетис
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Бетис1 : 1Жирона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Жирона1 : 2Бетис
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Бетис2 : 1Жирона
20.01.2019 Испания - Примера 20-й тур Бетис3 : 2Жирона
27.09.2018 Испания - Примера 6-й тур Жирона0 : 1Бетис
13.04.2018 Испания - Примера 32-й тур Жирона0 : 1Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3179
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3170
3
Лига чемпионов
Вильярреал3161
4
Лига чемпионов
Атлетико М3157
5
Лига Европы
Бетис3146
6
Лига конференций
Сельта3144
7 Реал Сосьедад3142
8 Хетафе3141
9 Осасуна3139
10 Жирона3138
11 Эспаньол3138
12 Атлетик Б3138
13 Райо Вальекано3135
14 Валенсия3135
15 Мальорка3134
16 Севилья3134
17 Алавес3133
18
Зона вылета
Эльче3132
19
Зона вылета
Леванте3129
20
Зона вылета
Овьедо3127

