Жирона - Бетис 21 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Бетис, которое состоится 21 Апреля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|24
|зщ
|Алекс Морено
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|23
|пз
|Иван Мартин
|11
|пз
|Тома Лемар
|18
|пз
|Аззедин Унаи
|14
|пз
|Клаудио Эчеверри
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|4
|зщ
|Натан
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|14
|пз
|Софьян Амрабат
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|Мичел Санчес
|Мануэль Пеллегрини
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|21.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 3
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 2
|27.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
|13.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|79
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|31
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|31
|46
| 6
Лига конференций
|Сельта
|31
|44
|7
|Реал Сосьедад
|31
|42
|8
|Хетафе
|31
|41
|9
|Осасуна
|31
|39
|10
|Жирона
|31
|38
|11
|Эспаньол
|31
|38
|12
|Атлетик Б
|31
|38
|13
|Райо Вальекано
|31
|35
|14
|Валенсия
|31
|35
|15
|Мальорка
|31
|34
|16
|Севилья
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|33
| 18
Зона вылета
|Эльче
|31
|32
| 19
Зона вылета
|Леванте
|31
|29
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|31
|27