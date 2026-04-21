Ланс - Тулуза 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
21 Апреля 2026 года в 22:10 (+03:00). , 1/2 финала
Ланс
Тулуза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Тулуза, которое состоится 21 Апреля 2026 года в 22:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ланс
Тулуза
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
17.04.2026 Франция — Лига 1 30-й тур Ланс3 : 2Тулуза
02.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Тулуза0 : 3Ланс
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Тулуза1 : 1Ланс
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Ланс0 : 1Тулуза
28.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур Тулуза0 : 2Ланс
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Ланс2 : 1Тулуза
02.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 1Ланс
28.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Ланс3 : 0Тулуза
14.03.2015 Франция - Лига 1 29-й тур Ланс1 : 0Тулуза
24.10.2014 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза0 : 2Ланс
Турнирная таблица
1-й раунд
Бобиньи
Дранси
0 : 1
Роморантен
Авуэн
4 : 1
Сен-Омер
Ирис Клуб де Круа
0 : 2
Авранш
Див-Кабур
1 : 1 5 : 4
2-й раунд
Канн
Анси
1 : 2
Понтарлье
Сошо
2 : 2 5 : 6
Трелисак
По
0 : 2
Ирис Клуб де Круа
Расинг
2 : 2 7 : 6
Шалан
Понтиви
0 : 2
Байё
Кан
3 : 2
Стиль-Мюциг
Раон-л'Этап
0 : 3
Булонь
Дюнкерк
2 : 2 3 : 5
Блуа
Клермон
1 : 1 7 : 6
3-й раунд
Конкарно
Стад Брьошен
1 : 0
Анси
Гренобль
1 : 2
Саргемин
Нанси
3 : 4
Юнион Сен-Жан
Орлеан
1 : 2
Кане Руссийон
Родез
1 : 0
Бишайм
Ред Стар
1 : 1 9 : 8
О Лион
Фёр
1 : 1 4 : 2
Мериньяк
По
1 : 0
Роморантен
Блуа
2 : 2 6 : 7
Вандея Фонтене
Шатору
4 : 1
Марманд
Бассен д'Аркашон
0 : 0 1 : 4
1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
Реймс
0 : 4
Авранш
Брест
1 : 1 5 : 4
Периньи
Ле-Ман
1 : 2
Ле-Эрбье
Анже
0 : 0 5 : 6
Кане Руссийон
Монпелье
0 : 1
Генгам
Лаваль
0 : 1
Ланс
Феньи Ольнуа
3 : 1
Фремен
Шантийи
0 : 3
Бишайм
Метц
0 : 3
Байё
Блуа
2 : 1
Лузитанос Сен-Мор
Лилль
0 : 1
Гозье
Лорьян
0 : 7
Олимпик Маркуа
Труа
1 : 3
Понтиви
Бастия
0 : 1
Стад Бетюн
Сошо
2 : 4
Раон-л'Этап
Париж
0 : 3
Мериньяк
Истр
0 : 0 5 : 6
Лион-Дюшер
Тулуза
1 : 2
Гренобль
Нанси
1 : 1 3 : 5
Вандея Фонтене
ПСЖ
0 : 4
Бурк-Перонна
Марсель
0 : 6
Ницца
Сент-Этьен
2 : 1
Осер
Монако
1 : 2
Конкарно
Нант
3 : 5
Страсбург
Дюнкерк
2 : 1
Ле-Пюи Фут 43
Бордо
1 : 0
Монтрёй
Шовиньи
2 : 1
Ренн
Ле-Сабль
3 : 0
Бассен д'Аркашон
О Лион
0 : 1
Гавр
Амьен
0 : 2
Орлеан
Дьепп
3 : 0
Лион
Сен-Сир Коллонж
3 : 0
1/16 финала
Монтрёй
Амьен
2 : 4
Бастия
Труа
0 : 2
Анже
Тулуза
1 : 1 5 : 6
Орлеан
Монако
1 : 3
Ле-Пюи Фут 43
Реймс
0 : 0 0 : 3
О Лион
Лорьян
1 : 3
Истр
Лаваль
0 : 2
Авранш
Страсбург
0 : 6
Сошо
Ланс
0 : 3
Ле-Ман
Нанси
0 : 0 4 : 1
Шантийи
Ренн
1 : 3
Метц
Монпелье
0 : 4
Нант
Ницца
1 : 1 3 : 5
Лилль
Лион
1 : 2
ПСЖ
Париж
0 : 1
Байё
Марсель
0 : 9
1/8 финала
Реймс
Ле-Ман
3 : 0
Марсель
Ренн
3 : 0
Ницца
Монпелье
3 : 2
Лион
Лаваль
2 : 0
Лорьян
Париж
2 : 0
Тулуза
Амьен
1 : 0
Труа
Ланс
2 : 4
Страсбург
Монако
3 : 1
1/4 финала
Страсбург
Реймс
2 : 1
Лорьян
Ницца
0 : 0 5 : 6
Марсель
Тулуза
2 : 2 3 : 4
Лион
Ланс
2 : 2 4 : 5
1/2 финала
Ланс
Тулуза
21.04
Страсбург
Ницца
22.04
Финал
SF1
SF2
22.05

