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Радомяк - Вечиста Краков 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
24 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Радомяк
Вечиста Краков

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Вечиста Краков, которое состоится 24 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Вечиста Краков
Краков
Главные тренеры
Польша Казимеж Москаль
История личных встреч
23.05.2026 Польша — Экстракласса 34-й тур 6 : 2Радомяк
16.05.2026 Польша — Экстракласса 33-й тур Радомяк1 : 3
11.05.2026 Польша — Экстракласса 32-й тур 0 : 0Радомяк
04.05.2026 Польша — Экстракласса 31-й тур Радомяк3 : 1
26.04.2026 Польша — Экстракласса 30-й тур 0 : 1Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония00
2
Лига чемпионов
Лех П00
3
Лига Европы
Краковия00
4
Лига конференций
ГКС Катовице00
5 Ракув00
6 Радомяк00
7 Гурник З00
8 Заглембе Л00
9 Погонь00
10 Видзев00
11 Шлёнск00
12 Пяст00
13 Висла Плоцк00
14 Корона00
15 Легия00
16
Зона вылета
Висла Кр00
17
Зона вылета
Мотор00
18
Зона вылета
Вечиста Краков00
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Радомяк
100%
Ничья
0%
Вечиста Краков
0%

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