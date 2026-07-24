Погонь - Легия 24 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Легия, которое состоится 24 Июля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марек Папшун
|06.04.2026
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 0
|28.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Польша - Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Польша - Экстракласса
|6-й тур
|3 : 4
|07.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|2 : 1
|22.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 1
|24.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|3 : 1
|31.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|0
|0
| 3
Лига Европы
|Краковия
|0
|0
| 4
Лига конференций
|ГКС Катовице
|0
|0
|5
|Ракув
|0
|0
|6
|Радомяк
|0
|0
|7
|Гурник З
|0
|0
|8
|Заглембе Л
|0
|0
|9
|Погонь
|0
|0
|10
|Видзев
|0
|0
|11
|Шлёнск
|0
|0
|12
|Пяст
|0
|0
|13
|Висла Плоцк
|0
|0
|14
|Корона
|0
|0
|15
|Легия
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Висла Кр
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Мотор
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|0
|0