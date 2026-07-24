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Погонь - Легия 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
24 Июля 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Погонь
Легия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Легия, которое состоится 24 Июля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Легия
Варшава
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
06.04.2026 Польша — Экстракласса 27-й тур Погонь0 : 2Легия
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Легия1 : 0Погонь
28.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Легия0 : 0Погонь
20.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Погонь1 : 0Легия
02.03.2024 Польша - Экстракласса 23-й тур Легия1 : 1Погонь
27.09.2023 Польша - Экстракласса 6-й тур Погонь3 : 4Легия
07.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Погонь2 : 1Легия
22.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Легия1 : 1Погонь
24.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Погонь3 : 1Легия
31.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Легия0 : 2Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония00
2
Лига чемпионов
Лех П00
3
Лига Европы
Краковия00
4
Лига конференций
ГКС Катовице00
5 Ракув00
6 Радомяк00
7 Гурник З00
8 Заглембе Л00
9 Погонь00
10 Видзев00
11 Шлёнск00
12 Пяст00
13 Висла Плоцк00
14 Корона00
15 Легия00
16
Зона вылета
Висла Кр00
17
Зона вылета
Мотор00
18
Зона вылета
Вечиста Краков00
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Погонь
0%
Ничья
50%
Легия
50%

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