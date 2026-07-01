Ягеллония - Корона 25 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Корона, которое состоится 25 Июля 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Адриан Семенец
|10.04.2026
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|27.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|3 : 1
|27.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Польша - Экстракласса
|32-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Польша - Экстракласса
|15-й тур
|2 : 2
|15.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|4 : 1
|16.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 0
|30.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Радомяк
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|0
|0
| 3
Лига Европы
|Лех П
|0
|0
| 4
Лига конференций
|Краковия
|0
|0
|5
|ГКС Катовице
|0
|0
|6
|Ракув
|0
|0
|7
|Гурник З
|0
|0
|8
|Заглембе Л
|0
|0
|9
|Погонь
|0
|0
|10
|Видзев
|0
|0
|11
|Шлёнск
|0
|0
|12
|Пяст
|0
|0
|13
|Висла Плоцк
|0
|0
|14
|Корона
|0
|0
|15
|Легия
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Висла Кр
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Мотор
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|1
|0