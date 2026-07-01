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Ягеллония - Корона 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
25 Июля 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Ягеллония
Корона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Корона, которое состоится 25 Июля 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
10.04.2026 Польша — Экстракласса 28-й тур Корона1 : 1Ягеллония
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Ягеллония3 : 1Корона
27.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Корона3 : 1Ягеллония
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Ягеллония3 : 1Корона
11.05.2024 Польша - Экстракласса 32-й тур Ягеллония3 : 0Корона
11.11.2023 Польша - Экстракласса 15-й тур Корона2 : 2Ягеллония
15.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Корона2 : 1Ягеллония
02.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Ягеллония4 : 1Корона
16.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Ягеллония0 : 0Корона
30.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Корона0 : 2Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Радомяк13
2
Лига чемпионов
Ягеллония00
3
Лига Европы
Лех П00
4
Лига конференций
Краковия00
5 ГКС Катовице00
6 Ракув00
7 Гурник З00
8 Заглембе Л00
9 Погонь00
10 Видзев00
11 Шлёнск00
12 Пяст00
13 Висла Плоцк00
14 Корона00
15 Легия00
16
Зона вылета
Висла Кр00
17
Зона вылета
Мотор00
18
Зона вылета
Вечиста Краков10
Кто победит?
13 голосов болельщиков
Ягеллония
38%
Ничья
31%
Корона
31%

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