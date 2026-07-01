Гурник З - Шлёнск 25 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Шлёнск, которое состоится 25 Июля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Михал Гашпарик
|Анте Шимунджа
|09.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Польша - Экстракласса
|28-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Польша - Экстракласса
|11-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|2 : 0
|08.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|4 : 1
|21.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|3 : 4
|03.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|3 : 1
|16.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|1 : 1
|07.11.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Радомяк
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|0
|0
| 3
Лига Европы
|Лех П
|0
|0
| 4
Лига конференций
|Краковия
|0
|0
|5
|ГКС Катовице
|0
|0
|6
|Ракув
|0
|0
|7
|Гурник З
|0
|0
|8
|Заглембе Л
|0
|0
|9
|Погонь
|0
|0
|10
|Видзев
|0
|0
|11
|Шлёнск
|0
|0
|12
|Пяст
|0
|0
|13
|Висла Плоцк
|0
|0
|14
|Корона
|0
|0
|15
|Легия
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Висла Кр
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Мотор
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|1
|0