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Гурник З - Шлёнск 25 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
25 Июля 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Гурник З
Шлёнск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Шлёнск, которое состоится 25 Июля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Шлёнск
Вроцлав
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
09.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Гурник З2 : 0Шлёнск
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Шлёнск0 : 1Гурник З
14.04.2024 Польша - Экстракласса 28-й тур Гурник З2 : 0Шлёнск
08.10.2023 Польша - Экстракласса 11-й тур Шлёнск1 : 1Гурник З
23.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Гурник З2 : 0Шлёнск
08.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Шлёнск4 : 1Гурник З
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Шлёнск3 : 4Гурник З
03.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Гурник З3 : 1Шлёнск
16.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Гурник З1 : 1Шлёнск
07.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Шлёнск0 : 0Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Радомяк13
2
Лига чемпионов
Ягеллония00
3
Лига Европы
Лех П00
4
Лига конференций
Краковия00
5 ГКС Катовице00
6 Ракув00
7 Гурник З00
8 Заглембе Л00
9 Погонь00
10 Видзев00
11 Шлёнск00
12 Пяст00
13 Висла Плоцк00
14 Корона00
15 Легия00
16
Зона вылета
Висла Кр00
17
Зона вылета
Мотор00
18
Зона вылета
Вечиста Краков10
Кто победит?
11 голосов болельщиков
Гурник
45%
Ничья
36%
Шлёнск
18%

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