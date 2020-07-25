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Лех П - Краковия 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
25 Июля 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Лех П
Краковия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Краковия, которое состоится 25 Июля 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Краковия
Краков
История личных встреч
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Краковия2 : 2Лех П
18.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Лех П1 : 4Краковия
21.04.2025 Польша — Экстракласса 29-й тур Лех П2 : 1Краковия
19.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Краковия0 : 2Лех П
28.04.2024 Польша - Экстракласса 30-й тур Лех П0 : 0Краковия
28.10.2023 Польша - Экстракласса 13-й тур Краковия1 : 1Лех П
06.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Лех П3 : 0Краковия
23.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Краковия0 : 0Лех П
06.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Краковия3 : 3Лех П
06.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Лех П2 : 0Краковия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Радомяк13
2
Лига чемпионов
Ягеллония00
3
Лига Европы
Лех П00
4
Лига конференций
Краковия00
5 ГКС Катовице00
6 Ракув00
7 Гурник З00
8 Заглембе Л00
9 Погонь00
10 Видзев00
11 Шлёнск00
12 Пяст00
13 Висла Плоцк00
14 Корона00
15 Легия00
16
Зона вылета
Висла Кр00
17
Зона вылета
Мотор00
18
Зона вылета
Вечиста Краков10
Кто победит?
15 голосов болельщиков
Лех
73%
Ничья
13%
Краковия
13%

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