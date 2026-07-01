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Ракув - Висла Плоцк 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
26 Июля 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Ракув
Висла Плоцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Висла Плоцк, которое состоится 26 Июля 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Висла Плоцк
Плоцк
История личных встреч
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Висла Плоцк2 : 1Ракув
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Ракув1 : 2Висла Плоцк
21.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Висла Плоцк1 : 2Ракув
05.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Ракув7 : 1Висла Плоцк
25.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Ракув2 : 0Висла Плоцк
29.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Висла Плоцк1 : 1Ракув
13.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Висла Плоцк2 : 2Ракув
02.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Ракув3 : 0Висла Плоцк
18.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 7-й тур Ракув2 : 1Висла Плоцк
03.03.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Висла Плоцк0 : 2Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Радомяк13
2
Лига чемпионов
Гурник З13
3
Лига Европы
Легия13
4
Лига конференций
Ягеллония13
5 Лех П00
6 Краковия00
7 ГКС Катовице00
8 Ракув00
9 Заглембе Л00
10 Видзев00
11 Пяст00
12 Висла Плоцк00
13 Висла Кр00
14 Мотор00
15 Шлёнск10
16
Зона вылета
Вечиста Краков10
17
Зона вылета
Погонь10
18
Зона вылета
Корона10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ракув
0%
Ничья
0%
Висла Плоцк
0%

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