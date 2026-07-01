Ракув - Висла Плоцк 26 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Висла Плоцк, которое состоится 26 Июля 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|1 : 2
|05.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|7 : 1
|25.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|1 : 1
|13.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|2 : 2
|02.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|3 : 0
|18.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|2 : 1
|03.03.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Радомяк
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Легия
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Ягеллония
|1
|3
|5
|Лех П
|0
|0
|6
|Краковия
|0
|0
|7
|ГКС Катовице
|0
|0
|8
|Ракув
|0
|0
|9
|Заглембе Л
|0
|0
|10
|Видзев
|0
|0
|11
|Пяст
|0
|0
|12
|Висла Плоцк
|0
|0
|13
|Висла Кр
|0
|0
|14
|Мотор
|0
|0
|15
|Шлёнск
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Погонь
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Корона
|1
|0