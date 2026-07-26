02:47 ()
Свернуть список

Видзев - Мотор 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
26 Июля 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Видзев
Мотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Мотор, которое состоится 26 Июля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Мотор
Люблин
История личных встреч
26.04.2026 Польша — Экстракласса 30-й тур Видзев2 : 0Мотор
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Мотор3 : 0Видзев
19.04.2025 Польша — Экстракласса 29-й тур Видзев1 : 2Мотор
19.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Мотор3 : 4Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Радомяк13
2
Лига чемпионов
Гурник З13
3
Лига Европы
Легия13
4
Лига конференций
Ягеллония13
5 Лех П00
6 Краковия00
7 ГКС Катовице00
8 Ракув00
9 Заглембе Л00
10 Видзев00
11 Пяст00
12 Висла Плоцк00
13 Висла Кр00
14 Мотор00
15 Шлёнск10
16
Зона вылета
Вечиста Краков10
17
Зона вылета
Погонь10
18
Зона вылета
Корона10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Видзев
0%
Ничья
0%
Мотор
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close