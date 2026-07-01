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Висла Кр - ГКС Катовице 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
26 Июля 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Висла Кр
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Кр - ГКС Катовице, которое состоится 26 Июля 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Кр
Краков
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 4Висла Кр
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Висла Кр1 : 6
15.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Висла Кр3 : 1 12 : 11
08.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Висла Кр
01.08.2024 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 6 : 1Висла Кр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Радомяк13
2
Лига чемпионов
Гурник З13
3
Лига Европы
Легия13
4
Лига конференций
Ягеллония13
5 Лех П00
6 Краковия00
7 ГКС Катовице00
8 Ракув00
9 Заглембе Л00
10 Видзев00
11 Пяст00
12 Висла Плоцк00
13 Висла Кр00
14 Мотор00
15 Шлёнск10
16
Зона вылета
Вечиста Краков10
17
Зона вылета
Погонь10
18
Зона вылета
Корона10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Висла Кр
0%
Ничья
0%
ГКС Катовице
0%

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