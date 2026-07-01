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Заглембе Л - Пяст 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
27 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 1-й тур
Заглембе Л
Пяст

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Пяст, которое состоится 27 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Пяст
Гливице
История личных встреч
07.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур Пяст1 : 3Заглембе Л
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Заглембе Л2 : 2Пяст
01.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Заглембе Л0 : 1Пяст
24.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур Пяст1 : 0Заглембе Л
15.04.2024 Польша - Экстракласса 28-й тур Пяст2 : 0Заглембе Л
07.10.2023 Польша - Экстракласса 11-й тур Заглембе Л1 : 1Пяст
12.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Заглембе Л0 : 2Пяст
29.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Пяст0 : 1Заглембе Л
05.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Заглембе Л0 : 0Пяст
12.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Пяст0 : 1Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Висла Плоцк13
2
Лига чемпионов
Радомяк13
3
Лига Европы
Гурник З13
4
Лига конференций
Легия13
5 Ягеллония13
6 Видзев11
7 Мотор11
8 Лех П11
9 Краковия11
10 ГКС Катовице00
11 Заглембе Л00
12 Пяст00
13 Висла Кр00
14 Ракув10
15 Шлёнск10
16
Зона вылета
Вечиста Краков10
17
Зона вылета
Погонь10
18
Зона вылета
Корона10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Заглембе Л
0%
Ничья
100%
Пяст
0%

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