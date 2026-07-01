Заглембе Л - Пяст 27 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Пяст, которое состоится 27 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|07.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 0
|15.04.2024
|Польша - Экстракласса
|28-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Польша - Экстракласса
|11-й тур
|1 : 1
|12.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 2
|29.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|0 : 1
|05.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|0 : 0
|12.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Радомяк
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Легия
|1
|3
|5
|Ягеллония
|1
|3
|6
|Видзев
|1
|1
|7
|Мотор
|1
|1
|8
|Лех П
|1
|1
|9
|Краковия
|1
|1
|10
|ГКС Катовице
|0
|0
|11
|Заглембе Л
|0
|0
|12
|Пяст
|0
|0
|13
|Висла Кр
|0
|0
|14
|Ракув
|1
|0
|15
|Шлёнск
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Погонь
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Корона
|1
|0