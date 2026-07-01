Висла Плоцк - Видзев 31 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Видзев, которое состоится 31 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 1
|13.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Радомяк
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Гурник З
|1
|3
|5
|Висла Кр
|1
|3
|6
|Легия
|1
|3
|7
|Ягеллония
|1
|3
|8
|Видзев
|1
|1
|9
|Мотор
|1
|1
|10
|Лех П
|1
|1
|11
|Краковия
|1
|1
|12
|ГКС Катовице
|1
|0
|13
|Ракув
|1
|0
|14
|Шлёнск
|1
|0
|15
|Вечиста Краков
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Погонь
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Корона
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Пяст
|1
|0